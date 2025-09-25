Meteoroloji'nin bugünkü hava tahmin raporuna göre, ülkenin kuzeyinde sağanak yağış, Marmara'nın doğusunda pus ve sis bekliyor. Sıcaklık, Karadeniz iç kesimlerinde 2-5 derece düşecek. Rüzgar ise kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Diğer bölgelerde az bulutlu hava hakim olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Eylül Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Düzce, Sinop, Trabzon, Rize çevreleri, Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.