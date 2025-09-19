Açılışta yaptığı konuşmada baba ocağı Bayburt'un milli ve manevi Açılışta yaptığı konuşmada baba ocağı Bayburt'un milli ve manevi değerlere bağlılığı, vatan sevgisi ve fedakârlığıyla Türkiye'nin özel şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Bayburt'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen kalkınma sürecinde eğitimden spora kadar pek çok alanda önemli yatırımlar aldığını ifade eden Bakan Güler, açılışı yapılan spor merkezinin de bu çabaların bir yansıması olduğunu söyledi. Toplam 15 bin metrekarelik bir alana inşa edilen kompleksin, 4 bin kişilik seyirci kapasitesi, FIBA onaylı basketbol ve voleybol sahaları, koşu salonları ve bireysel spor alanları ile Bayburt'a en iyi imkanları sunacağını belirtti. Güler, bu yatırım sayesinde Bayburt'un artık sadece sporcu yetiştiren bir şehir değil, aynı zamanda sporun kalbinin attığı bir merkez hâline geldiğini vurguladı.

Konuşmasında Bayburtlu sporcuların başarılarına da değinen Bakan Güler, şehirde yaklaşık 12 bin lisanslı sporcu olduğunu söyledi. Bowling, judo, boks ve atletizm gibi branşlarda son bir yılda elde edilen Türkiye şampiyonlukları ve dünya ikinciliklerini örnek gösteren Güler, Paris'te dünya boks şampiyonu olan Elif Nur Turhan ile Wushu Kung-fu Sanda kategorisinde Balkan şampiyonu olan Bedirhan Akburak gibi isimlerle Bayburt'un adının uluslararası arenada duyurulduğunu belirtti.

Bakan Güler, Bayburt'un gelişimine yönelik atılan adımlardan biri olan tesisin, Türkiye Yüzyılı hedefiyle yola çıkılan ikinci yüzyılda, Bayburt'un daha güçlü bir şehir olması için yapılan çalışmaların bir yansıması olduğunu ifade etti.

'Terörsüz Türkiye' vurgusu: "PKK ve uzantılarına asla müsaade etmeyeceğiz"

Bakan Güler, konuşmasında "terörsüz bir Türkiye" hedefine ulaşmanın Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki en önemli kilometre taşlarından biri olacağını belirtti. Güler, enerjiyi ve kaynakları tüketen terör belasını bitirerek ülkeyi huzur ve refaha kavuşturmayı, daha güçlü bir Türkiye'yi gençlere emanet etmeyi en büyük arzuları olarak ifade etti.

Bakan Güler, PKK ve tüm ilişkili gruplara çağrıda bulunarak, derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeleri gerektiğini söyledi. Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren tüm uzantılarının, bir an önce ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmesi gerektiğini vurguladı.

Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine kesinlikle izin vermeyeceklerini yineleyen Güler, özellikle PKK/YPG/SDG'ye yönelik kararlı duruşu vurguladı.