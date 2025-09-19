Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Açılış töreni, Bayburt barlarının oynanmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, tesisin 4 bin kişilik kapasitesi ve yardımcı bölümleriyle çok özel bir yapı olduğunu vurguladı. Bakan Bak, kompleksin Bayburt gençlerine, çocuklarına, ailelerine ve tüm şehre hayırlı olmasını diledi.

Bakan Bak, tesisin kapasitesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla artırıldığını açıkladı. İlk planın bin 500 kişilik bir spor salonu yapmak olduğunu belirten Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız, 'Bayburt daha fazlasını hak ediyor, 4 bin kişilik salon yapacaksın' dedi. Biz de bu talimatı yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ülke genelinde gençlere yönelik yapılan yatırımlara da değinen Bakan Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında 12 milyon kişiye yüzme öğretildiğini söyledi. Kredi Yurtlar Kurumu'nun kapasitesinin de 1 milyon yatağa ulaştığını belirten Bakan Bak, Türkiye'nin gençlere yönelik büyük bir yatırım ve atılım içinde olduğunu dile getirdi. Ayrıca Bayburt'a yeni tesisler yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.