TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu seçimlerinde Engin Balta, Bursa ve Yalova’yı kapsayan bölgede başkan adaylığını açıkladı. “Birlikte Yürü, Birlikte Büyü TÜRSAB” sloganıyla yenilikçi ve demokratik bir yönetim vadeden Balta, Gülşen Erice ve güçlü bir ekiple yola çıktı.BURSA (İGFA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu (BTK) seçimlerinde, deneyimli turizmci Engin Balta, Bursa ve Yalova’yı kapsayan bölgede başkan adayı olduğunu duyurdu.

Turizm sektörünün geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak görülen Güney Marmara BTK seçimleri için “Birlikte Yürü, Birlikte Büyü TÜRSAB” sloganıyla hareket eden Engin Balta, yenilikçi, paylaşımcı ve demokratik bir yönetim anlayışıyla sektöre katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

GÜLŞEN ERİCE İLE GÜÇ BİRLİĞİ

Başkan adaylarından Gülşen Erice, yönetimdeki bazı isimlerle birlikte Balta’nın listesinde yer alma kararı aldı.

TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın “Bursa’yı birleştirin” çağrısına yanıt veren bu birliktelik, Bursa ve Yalova’da tek liste hedefiyle seçime olumlu bir ivme kazandırdı.

Başkan adayı Engin Balta, “Genel Başkan Yardımcımız Hasan Eker ve BTK Başkanımız Murat Saraçoğlu’nun katıldığı görüşmede, tek liste olma talebinde birleştik. Ancak bazı arkadaşlarımız ayrı liste ile seçime giriyor. Biz, Bursa ve Yalova’yı bir arada tutmak için TÜRSAB ailesine yakışır şekilde yolumuza devam ediyoruz. Birlikteliğimize güç katan Gülşen Erice’ye teşekkür ederim” dedi.

Balta, kırmadan, dökmeden, birleşe birleşe büyüyen bir TÜRSAB için çalışacaklarının sözünü vererek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

İşte Engin Balta (Balentur Turizm)’nın Yönetim Kurulu Listesi'ndeki isimler:

Gülşen Erice (ERİCE TURİZM), Ömer Eski (NESGÜN TURİZM), Banu Erkmen (CROCO TURİZM), İbrahim Sevinç (İBRAHİM SEVİNÇ TURİZM), Hayrettin Bodur (NOTUS TURİZM), Ömer Aydoğdu (YENİYIL TURİZM), Bünyamin Koçak (ZERAWORLD TURİZM), Deniz Ordu (NAHLE TURİZM), Sadettin Kantarcı (OSMANGAZİ TURİZM), Nilay Karaman (ALMİNAZ TURİZM), Ahmet Yılmaz (BURSA SEREN TURİZM), Affan Alkuş (ALSANYA TOUR) ve Mehmet Yücel (SEVENGO TURİZM)