Törende, Valilik, Belediye, Garnizon Komutanlığı ile Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği (ŞAGDER) tarafından şehitlik büstüne çelenkler sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, ŞAGDER Başkanı Gazi Selami Köksal ve İkmal Üsteğmen Mehmet Fatih Töre tarafından yapıldı.

Gazi Köksal, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de gazilik ve mareşallik unvanının verildiğini hatırlatarak, "Biz gaziler, ulusal bir değer olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Vatan için aksa da kanımız, kopsa da kolumuz bacağımız, can gitse de önemsiz. Biz hep vatan sağ olsun diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı. İl Müftüsü Bayram Danacı'nın duası ve Kur'an tilavetiyle şehitlikteki program tamamlandı.

Şehitlikteki törenden sonra, 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda' adı altında bir yürüyüş düzenlendi. Dörtyol mevkiinde bir araya gelen protokol üyeleri, kurum amirleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Saray Bahçesi'ne kadar yürüdü. Program, Saray Bahçesi'nde Gazi Köksal'ın kısa konuşmasıyla sona erdi.