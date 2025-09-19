Muğla Büyükşehir Belediyesi, 502 milyon 28 bin TL yatırımla Menteşe ilçesinin Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde hayata geçirdiği yol ve alt yapıçalışmalarına başladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehrin yaşam standartlarını artırmak ve çağdaş, güvenli bir altyapı inşa etmek için kente değer katacak projeleri aralıksız hayata geçiriyor.Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığıüniversite yerleşkesinin de yer aldığı Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde 502 milyon 28 bin TL yatırımla kapsamlı bir yenileme çalışmasına başladı.

Proje kapsamında Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi’nde 2 bin 200 metre, Yeniköy Mahallesi 404 Sokak’ta ise bin 500 metreye ulaşan güzergahta kaldırım, plentmix temel, binder, aşınma ve reglaj çalışmaları yapılacak. Toplam 3 bin 700 metre sıcak asfalt serimi ile yollar modern ve güvenli hale getirilecek.

Proje ile 7 bin metre yağmursuyu hattı, 6 bin metre içme suyu hattı döşenecek ayrıca 200 metrelik dere ıslahı yapılacak ve güzergâh üzerinde 2 adet köprü niteliğinde menfez inşa edilecek.

Kötekli Mahalle Muhtarı Yusuf Çetin, “Kötekli yolumuzun asfaltı artık eskimişti. Yağmur yağdığı zaman su baskınları yaşanıyordu. Yıllarca biriken bozuklukların giderilmesi için bu çalışma başlangıç oldu. Ahmet Başkanımıza uzun zamandır beklediğimiz bu çalışmayı hayata geçirdiği için çok teşekkür ederiz. Kötekli’de çalışmalar başladı. Çalışmalar ile güvenli ve modern yollara kavuşmuş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe ilçesinin Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde 502 milyon 28 bin TL’lik büyük bir yatırımın çalışmaları başladığını belirterek, "Kentimizin yaşam standartlarını yükseltmek, çağdaş, güvenli ve konforlu bir altyapı oluşturmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda bölgede 7 bin metre yağmursuyu, 6 bin metre içme suyu hattı, dere ıslahı, menfez imalatları, kaldırım ve asfalt çalışmalarıyla altyapıyı baştan sona yenileyeceğiz. Ardından modern yollar, meydanlar, otoparklar ve yeşil alan düzenlemeleriyle bölgeye yeni bir çehre kazandıracağız" dedi.

Amaçlarının sadece yolları yenilemek değil; geleceğe güvenle bakan, sağlıklı ve estetik bir kent inşa etmek olduğunu belirten Aras, Muğla’nın her köşesinde yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceklerini kaydetti.