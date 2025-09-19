Bakan Ersoy'a ziyareti sırasında Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve Baksı Kültür Sanat Vakfı Başkanı Oya Koçan eşlik etti.

Müzedeki çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy, ziyaretin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Kültürüyle, tarihiyle ve gençliğe sunduğu imkânlarla Bayburt, Türkiye Yüzyılı’nın yükselen şehirlerinden biri!" ifadelerini kullanan Ersoy , Bayburt'un tarihi mirası, kültürel değerleri, gençliğe ve sanata verdiği önemle geleceğe daha da güçlü yürüdüğünü belirtti.