İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında dün akşam saatlerinde çıkan yangında alevler kısa sürede gökyüzüne yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri 4 saatlik yoğun mücadelenin ardından yangını söndürmeyi başardı.İZMİR (İGFA) - Gaziemir Sarnıç’ta bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine İzmir İtfaiyesi ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi.

Fabrikada bulunan malzemelerin hızla tutuşması yangının tüm tesise yayılmasına yol açarken, itfaiye ekipleri olaya 27 araç ve 85 personelle müdahalede bulundu.

Saat 19.45 civarı çıkan yangın gece yarısı kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin tespit çalışmaları ise sürüyor.