Bilecik Pazaryeri Belediyesi, su arızaları ve patlaklar nedeniyle bozulan ara sokaklarda kaldırım parke taşı onarımlarına hız verdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, su arızaları sonrası kazılan ve deforme olan bölgelerde parke taşlarını yenileyerek hem estetik görünümü geri kazandırıyor hem de vatandaşların güvenliğini sağlıyor. Yetkililer, özellikle yaklaşan kış ayları öncesinde bu tür çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtti.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda düzenli olarak gerçekleştirdikleri onarımlarla ulaşımda yaşanabilecek olası sorunların önüne geçmeyi hedefliyor.

Belediye yetkilileri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde onarım ve bakım çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.