Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, çevrimiçi toplantıda üst yönetimle bir araya gelerek planlama ve raporlamanın önemini vurguladı. Çay, internet medyasının resmi ilan hakkı kazanmasıyla kurumun etki alanının genişlediğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Kurum üst yönetimi ve Bölge Müdürleriyle çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Kurumun Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Genel Müdür Abdulkadir Çay, oldukça deneyimli bir ekiple bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlk mesai gününde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile görüşme fırsatı bulduğunu kaydeden Çay, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Türk basını adına Kurum olarak önemli hizmetler gerçekleştireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

İnternet medyasının resmî ilan yayımlama hakkı elde etmesiyle birlikte Basın İlan Kurumu’nun görev sahasının genişlediğini ve etkinliğinin arttığını belirten Çay, internet mecrasındaki fırsatlardan doğru şekilde yararlanacaklarını ifade etti.

PLANLAMA VE HEDEFE GİTMEK ÖNCELİĞİMİZ

Konuşmasında planlama ve raporlamanın önemine değinen Çay, Bölge Müdürlerinden geleceğe yönelik planlarını detaylı bir şekilde hazırlamalarını isteyerek, “Mutlaka ölçümlenebilir hedeflerimiz olmalı, bu hedeflerin eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesi için doğru planlamayla yola çıkmalı ve başarıya ulaşmalıyız” dedi.

Kurumun temsili ve ilişkilerin yönetilmesinde iletişimin ne denli önemli olduğunu hatırlatan Genel Müdür Çay, Bölge Müdürlerinden bu konuda azami gayret sarf etmelerini istedi.

Bölge Müdürlükleriyle en yakın zamanda bir araya gelmek istediğini söyleyen Çay, basın sektörünün istek ve taleplerini yerinde dinleyeceklerini kaydetti.

Toplantıda söz alan Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş ise Genel Müdürün önderliğinde Kurumu daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olacaklarını vurguladı.