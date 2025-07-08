“Çocuk Giysilerinde Güvenlik Kuralları ve 7223 Sayılı Kanun” konulu eğitim düzenleyen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD), Başkanı Mehmet Bayezit, sektörün mevzuata uyum için dönüşüm gerektiğini belirtirken, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi ise ürün güvenliğinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.BURSA (İGFA) - BEKSİAD, çocuk giysilerinde güvenliği artırmak ve 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’na uyumu güçlendirmek amacıyla Dernek Merkezi’nde bir eğitim semineri düzenledi.

Eğitime, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, Bölge Müdür Yardımcısı Emrah Yıldırım, Grup Başkanı Erdinç Türker, ticaret denetmenleri ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı.

“ÜRÜN GÜVENLİĞİ GELİŞMİŞ TOPLUMUN GÖSTERGESİ”

Hüseyin Şanverdi, 12 Mart 2021’de yürürlüğe giren 7223 Sayılı Kanun’un, ürünlerin insan sağlığı, çevre ve tüketici güvenliği açısından risk taşımamasını zorunlu kıldığını belirtti. Şanverdi, “Bu yıl Mayıs ayına kadar 361 denetim yapıldı, 27 firmaya ceza uygulandı. Denetimlerimiz cezai değil, haksız rekabeti önlemek ve güvenli üretim yapan firmaları desteklemek için yapılıyor. BEKSİAD gibi kuruluşların katkısı, kamu-özel sektör iş birliğini güçlendiriyor” dedi.

“SEKTÖRDE BİLİNÇLİ ÜRETİM ŞART”

BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit, derneğin 2003’te Vişne Ticaret Bölgesi’nde geleneksel yöntemlerle kurulduğunu, ancak pandemi sonrası değişen mevzuatla bilinçli üretime geçilmesi gerektiğini vurguladı. Bayezit, “Tedarikçi malzemelerin yeterince denetlenmemesi sektörümüzde büyük bir sorun. Taleplerimizi Bakanlığa iletmek istiyoruz. Bu seminer, dönüşüm sürecine katkı sağlamak için düzenlendi” diye konuştu.

EĞİTİMDE TEKNİK DETAYLAR PAYLAŞILDI

Eğitimde, Ticaret Denetmeni Bilun Özerdem Pınar, çocuk giysilerinde kordon ve büzme iplerinin güvenliğini anlattı. Ticaret Denetmen Yardımcısı Ayşenur Kasap Çelik, çocuk giysisi tasarımı, mekanik güvenlik ve tekstil etiketleme yönetmeliklerini ele aldı. Yakup Atan, hayvansal menşeli ürünlerde bilgilendirme zorunluluğunu, Hanife Yalçıner ise denetim süreçleri ve cezaları aktardı. Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.