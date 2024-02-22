31 Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde, Siyasi Partileri Meclis Üyeliklerini açıklandı
Bayburt’ta Siyasi Partilerin Meclis Üyelikleri
AK Parti Belediye Meclis Üyeleri:
1- Cemil Polat
2- Mustafa Akbaş
3- Nesli Kocabey
4- Bünyamin Bayazit
5- İsmail Burak Akkoyun
6-Gamze Karslıoğlu
7- Murat Yıldırım
8- Fahrettin Kahraman
9- Hatice Çubukçu
10- Fatih Altun
11- Rukiye Çalhanoğlu
12- Ozan Öksüz
13- Ayhan Arslan
Kontenjan Üyeler:
1.Yakup Yazoğlu
2- Serkan Köse
MHP Belediye Meclis Üyeleri:
1-Süreyya Türkmenli
2-İsmail Durmuş
3.Ayşegül Aydın
4- Osman Yolcu
5- Murat Sezek
6- Musa Yankın
7- Erhan Kantaroğlu
8- Rahman Katılmış
9- Necmi Gör
10- Muharrem Sallanbaş
11- Ferdi Çeçen
12- Furkan Çınar
13- Furkan Kırmızıoğlu
Kontenjan Üyeler:
1-Hasan Karakum
2-Osman Nuri Tuluğ
İl Genel Meclisi Üyesi Adayları:
1-Feyruz Yıldırım
2-Bülent Yardımcı
3-İslam Yılmaz
Saadet Partisi Belediye Meclis Üyeleri:
1- Osman Nuri Temur
2- Salih Çakır
3- Adem Mıcık
4- Şengül Kahraman
5- Kenan Canarslan
6- Fatih Yolcu
7- Osman Şık
8- Dündar Sekmenli
9- Nuri Safa Develi
10- H. İbrahim Karaahmetoğlu
11- Salih Seçkin
12- Kıyam Bozkurt
13- Cemalettin Karakulaklı
Kontenjan Üyeler:
1- Erol Birni
2- Salih Zeki Çağlayan
İl Genel Meclisi Üyesi Adayları:
1- Ali Kaymak
2- İkram Öztürk
3- Hüseyin Kalacoş
4- Yener Terzi
İYİ Parti Belediye Meclis Üyeleri:
1- Feyyaz Koçanoğlu
2- Gülsüm Temel
3- Osman Şiğva
4- Aytaç Saka
5- Muhammet Özer Görgün
6- Galib Murat Türker
7- Mehmet Türkoğlu
Kontenjan Üyeler:
1- Yusuf Ergül
2- Mehmet Güveli
İl Genel Meclisi Üyesi Adayları:
1- Sadettin Aslan
2- Vasip Durgut
BBP Belediye Meclis Üyeleri:
1- Memet Şipal
2- Burcu Turan
3- Şaban Emir
4- Melih Emir
5- İlhan Pörge
Kontenjan Üyeler:
1- Enes Turan
2- Yusuf Rahman Temur
İl Genel Meclisi Üyeleri:
1- Muhsin Köse
2- Turgut Çalışkan
3- Samet Selahattin Kekeç
CHP Belediye Meclis Üyeleri
Aydıntepe'de İyi Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Şimşek'i,
Demirözü'nde Saadet Partisi Belediye Başkanı Adayı Murat Gürbüz'ü destekliyor.
Belediye meclisi üyeliğinde CHP'li isimler
Bayburt Belediye Meclisi üyesi adaylarının
1-Sercan Türker,
2-Neşe Yılmaz ve
3-Yavuz Kayalı
İl Genel Meclisi Üyesi adaylığına
1- Maksut Erol 2-Nazım Bozdağ