31 Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde, Siyasi Partileri Meclis Üyeliklerini açıklandı

Bayburt’ta Siyasi Partilerin Meclis Üyelikleri

AK Parti Belediye Meclis Üyeleri:

 1- Cemil Polat 

2- Mustafa Akbaş

3- Nesli Kocabey 

4- Bünyamin Bayazit 

5- İsmail Burak Akkoyun 

6-Gamze Karslıoğlu 

7- Murat Yıldırım 

8- Fahrettin Kahraman 

9- Hatice Çubukçu 

10- Fatih Altun 

11- Rukiye Çalhanoğlu 

12- Ozan Öksüz 

13- Ayhan Arslan

Kontenjan Üyeler:

1.Yakup Yazoğlu

2- Serkan Köse

MHP Belediye Meclis Üyeleri:

1-Süreyya Türkmenli

2-İsmail Durmuş

3.Ayşegül Aydın

4- Osman Yolcu 

5- Murat Sezek 

6- Musa Yankın

7- Erhan Kantaroğlu

8- Rahman Katılmış 

9- Necmi Gör

10- Muharrem Sallanbaş

11- Ferdi Çeçen

12- Furkan Çınar 

13- Furkan Kırmızıoğlu

Kontenjan Üyeler:

1-Hasan Karakum

2-Osman Nuri Tuluğ

İl Genel Meclisi Üyesi Adayları:

1-Feyruz Yıldırım

2-Bülent Yardımcı

3-İslam Yılmaz

Saadet Partisi Belediye Meclis Üyeleri:

1-      Osman Nuri Temur

2-      Salih Çakır

3-      Adem Mıcık 

4-      Şengül Kahraman 

5-      Kenan Canarslan 

6-      Fatih Yolcu 

7-      Osman Şık 

8-      Dündar Sekmenli 

9-      Nuri Safa Develi

10-   H. İbrahim Karaahmetoğlu

11-   Salih Seçkin 

12-   Kıyam Bozkurt 

13-   Cemalettin Karakulaklı

Kontenjan Üyeler:

1-      Erol Birni

2-      Salih Zeki Çağlayan

İl Genel Meclisi Üyesi Adayları:

1-      Ali Kaymak

2-      İkram Öztürk

3-      Hüseyin Kalacoş

4-      Yener Terzi

İYİ Parti Belediye Meclis Üyeleri:

1-      Feyyaz Koçanoğlu

2-      Gülsüm Temel

3-      Osman Şiğva 

4-      Aytaç Saka 

5-      Muhammet Özer Görgün

6-      Galib Murat Türker

7-      Mehmet Türkoğlu 

Kontenjan Üyeler:

1-      Yusuf Ergül

2-      Mehmet Güveli

İl Genel Meclisi Üyesi Adayları:

1-      Sadettin Aslan

2-      Vasip Durgut

BBP Belediye Meclis Üyeleri:

1-      Memet Şipal

2-      Burcu Turan

3-      Şaban Emir 

4-      Melih Emir 

5-      İlhan Pörge 

Kontenjan Üyeler:

1-      Enes Turan

2-      Yusuf Rahman Temur

İl Genel Meclisi Üyeleri:

1-      Muhsin Köse

2-      Turgut Çalışkan

3-      Samet Selahattin Kekeç

       CHP Belediye Meclis Üyeleri

       Aydıntepe'de İyi Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Şimşek'i,

      Demirözü'nde Saadet Partisi Belediye Başkanı Adayı Murat Gürbüz'ü destekliyor.

      Belediye meclisi üyeliğinde CHP'li isimler

      Bayburt Belediye Meclisi üyesi adaylarının

      1-Sercan Türker,

      2-Neşe Yılmaz ve

      3-Yavuz Kayalı

      İl Genel Meclisi Üyesi adaylığına

     1- Maksut Erol 2-Nazım Bozdağ