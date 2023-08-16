Açılışa 2023 Şehir Buluşmaları kapsamında Bayburt'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da katıldı.

Kemoterapi ilacını alan hastaya geçmiş olsun dileğinde bulunan Uygur, hizmetin önemli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'e teşekkür etti. Milletvekili Orhan Ateş ise, Bayburt Devlet Hastanesi'nin hizmet noktasında eksiklerinin bir bir giderildiğini aktararak, hastanede yeni üniteler açılacağını belirtti.

Milletvekili Ateş, birçok hastalığın çaresinin çevre illere gerek duyulmadan çözülmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini de ifade ederek, "Artık hastalarımız çevre illere gerek duymadan burada kemoterapi tedavisi alacaklar.

Kemoterapi ilaçları ağır ilaçlar, buna bir de yol eklenince hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın çilesi daha da büyüyordu. Bundan böyle tüm hastalarımız kemoterapi ilaçlarını Bayburt'ta alabilecekler" dedi.

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı da ünitenin hemşirelerinin özel bir eğitimden geçtiğini, bu anlamda 21 gün süren eğitimini İmzir Tepecik Hastanesi'nde alan hemşire ile üniteyi faaliyete soktuklarını ve ilaçların dahiliye doktorları gözetiminde hastalara verildiğini aktardı. İlaç alan hasta ise, ilacı alma süresinin toplamda 4 saati bulduğunu, bu süreye yol da eklenince, sürecin kendileri için çok yorucu olduğunu söyleyerek, "Artık evimizden çıkıp kendi hastanemizde bu hizmeti alıyoruz. Bu servisin ilk hastası da ben oldum.

İnşallah şifa olur tüm hastalara. Bu çok büyük bir nimet, çok mutluyum" diyerek, Erzurum'daki tedavi sürecinde de desteğini gördüğü Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Açılışa, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ve Bayburt İl Sağlık İl Müdürü Dr. İlker Hancı, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Canpolat, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, hastane çalışanları ve basın mensupları katıldı.