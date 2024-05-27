Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla üst üste 2 toplamda da 24. şampiyonluğunu kazandı.

Bayburt Saat Kulesi Meydenanında Galatasaray taraftarları 24.Şampiyonluğu kutladılar.

Rekorlarla gelen şampiyonluk

Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray bu sezon hedefe hem lig hem de kulüp rekorlarını kırarak ulaştı.

34. hafta maçında Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 yenerek 93 puana ulaşan Galatasaray, 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin rekorunu egale etmişti.

Sarı-kırmızılı ekip sonraki hafta Sivasspor'u 6-1'lik skorla devirerek puanını 96'ya çıkarmış ve lig tarihinde bir sezonda en yüksek puana ulaşan takım olmuştu.

Geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray son maçında Konyaspor'u 3-0 yenerek 102 puanla şampiyon oldu.