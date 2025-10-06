Toplamntıda yapılan açıklama şöyle:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan:

Sevgili Bayburtlu hemşehrilerim…

İlimizin asayiş, huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan çok kıymetli mesai arkadaşlarım.

İlimizin çok değerli basın mensupları

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlimizin Emniyet ve güvenliği ile ilgili her ay düzenli olarak yaptığımız basın toplantımıza hoş geldiniz,

Sevgili Bayburtlular, Kıymetli Hemşehrilerim,

İlimizi asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için Bayburt Valiliği olarak Emniyet ve Jandarma birimlerimizle bir bütünlük içerisinde tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızın güven içinde eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz.

Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz devam edecektir.

Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz her alanda kararlılıkla devam edecektir.

Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında 2025 yılı Eylül ayına ait asayiş ve güvenlikle ilgili bazı bilgileri ve yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum.

ASAYİŞ OLAYLARI KONUSUNDA

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç konusunda Asayiş olayları incelendiğinde 2025 Eylül ayında gerçekleşen 53 olayın 16’sı tehdit, 24’ü kasten yaralama, 9’u hakaret 2’si kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, 1’i kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 1’i konut dokunulmazlığı konularında meydana gelmiştir.

Bu olayların % 95’i aydınlatılmıştır. Ayrıca 2024 yılı Eylül ayı ile karşılaştırıldığında olay sayısında % 13’lük bir azalma sağlanmıştır.

Yine malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç konusunda Asayiş olayları incelendiğinde ilimizde Eylül ayında hiç olay yaşanmamıştır. Malvarlığına karşı işlenen suçlar konularında 2024 Eylül ayı ile kıyaslandığında % 100’lük azalma mevcuttur

Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2025 yılının Eylül ayında hapis cezası almış olup aranan (4) kişi yakalanmış, ayrıca ifade için aranan 12 kişinin de ifadelerinin alınması sağlanmıştır.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KONUSUNDA

2025 Eylül ayında TCK 190-191 ile ilgili yapılan operasyonlar sonucunda (136,97 gr) metamfetamin, 2,35 gram Skunk , 2,11 gram eroin 38 gram Bonzai 5 adet sentetik ecza ve 2 kök kenevir ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz artarak devam etmektedir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA

2025 yılı Eylül ayı içerisinde çeşitli konularda Bilişim Suçları kapsamında (28) hesap tespit edilmiş, tespiti yapılan bu suçların (% 18)’i asayiş, (% 65)’i terör, (% 10)‘u güvenlik ve (% 7) si ise diğer konulardadır.

TRAFİK DENETİMLERİ KONUSUNDA

Yapılan trafik denetimleri sonucunda 2024 Eylül ayı ile 2025 Eylül ayı verileri karşılaştırıldığında

1–31 EYLÜL 2024 1–31 EYLÜL 2025 DEĞİŞİM % KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 0 0 %0 DENETLENEN TOPLAM ARAÇ 20.715 21.309 +% 2,87 İŞLEM YAPILAN TOPLAM ARAÇ 850 683 -% 19,65 ÇAKAR DENETİMİ YAPILAN ARAÇ 0 0 %0 İŞLEM YAPILAN ÇAKARLI ARAÇ 0 0 %0 DENETİM YAPILAN TİCARİ TAKSİ 99 140 +% 41,41 İŞLEM YAPILAN TİCARİ TAKSİ 5 4 -% 20 DENETİM YAPILAN OKUL SERVİSİ 527 580 +% 10,06 İŞLEM YAPILAN OKUL SERVİSİ 11 5 -% 54,55

Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer vatandaşlarımız güvenliği için trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum.

Unutmayınız ki HAYATLA YARIŞILMAZ ve EMNİYET KEMERİ SİZİ HAYATA BAĞLAR. Özellikle alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye sokanları affetmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.

Her zamanki gibi hatırlatmak istediğim diğer bir konu ise internet ve telefon vasıtası ile yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasından dolayı, hemşerilerimizden özellikle emin olmadıkları sitelerden alışveriş yapmamalarını; kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyen şahıslara güvenmemelerini rica ediyorum.

GÖÇ YÖNETİMİ

2025 EYLÜL ayı düzenli göçmen sayısı verilerine göre ilimizde ‘Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı (38) dir. Yine Eylül ayında 944 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 2 düzensiz göçmen tespit edilmiştir.

Kıymetli Hemşehrilerim, Değerli Mesai Arkadaşlarım, İlimizin Güzide Basın Mensupları;

Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz Cumartesi günü bizleri derinden üzen bir olay yaşanmıştır. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube kadrosunda görevli Polis Memurumuz merhum Ahmet Çavuş, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir.

Merhum Ahmet Çavuş’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum.

Rabbim güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin. Aziz milletimizi, Devlet-i Âliyemiz Türkiye Cumhuriyeti’ni ve şanlı Türk ordumuzu ilelebet muhafaza eylesin inşallah.

Siz değerli Bayburtlu hemşehrilerimi muhabbetle selamlıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.