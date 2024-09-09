2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bayburt’ta bugün 13 bin 500 öğrenci ders başı yaptı. Bayburt’ta bu gün yeni ders yılı renkli görüntülerle başladı.

Eğitim-Öğretim döneminin ilk gününde Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Cumhuriyet İlkokulu'nda ilk ders zilini çaldı.

Aziz Şehitlerimiz için düzenlenen bayrak töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Eldivan, yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencilerinin sınıflarını gezerek öğretmen ve velilerle bir süre sohbet etti. Yeni eğitim ve öğretim yılının başarılarla dolu bir eğitim dönemi olması temennisinde bulundu.