Külüpten yapılan açıklamada: Yönetim kurulumuz Bölgesel Amatör Lige katılım hakkımızın kaybolmaması için 100.000 ₺ tutarındaki ön ödemeyi yapmış ve 400. 000 ₺ ilk teminatın yerine nakit ödeme yaparak nihai katılım başvurusunu tamamlamıştır.

Bunun yanında Ziraat Türkiye Kupasına katılım için gerekli işlemler yapılarak başvurusu yapılıp kura çekimine katılma hakkı elde edilmiştir.

Kulübümüzün hak kaybına uğramaması için tüm işlemler tamamlanmış olup süreçle alakalı önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerden sonra bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur..