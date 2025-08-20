İstanbul’da motosiklet kazası sonrası 28 gün komada kalan M. Göktuğ Eşki, palyatif bakım ve multidisipliner tedavisi sayesinde mucizevi bir şekilde iyileşti. Artık yürüyor, konuşuyor ve günlük hayatına dönmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da 28 Mart 2025 tarihinde motosiklet kullanırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan M. Göktuğ Eşki, 28 gün boyunca komada kaldı.

Yoğun bakımda bilinci kapalı, trakeostomi ile solunum cihazına bağlı ve karından beslenen genç için doktorlar, “Yürüyemez, yatağa bağımlı kalır” demişti.

Ancak ailesi umudunu kaybetmeyerek, Mayıs ayında İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi’ne başvurdu.

Anne Senem Eşki, oğlunun iyileşme sürecini gözleri dolarak anlatırken, “Kaza sonrası yaşadıklarımız çok ağırdı. Evladımın yeniden konuşmasını, yürümesini istiyordum. Okan Üniversitesi’nin palyatif bakım merkezine başvurduk. Beynindeki ödem ameliyatla temizlendikten sonra oğlum kendine geldi, ağızdan yemek yemeye ve konuşmaya başladı” dedi.

MULTİDİSİPLİNER TEDAVİYLE İYİLEŞME

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Umut Caner Canoğlu ise, Göktuğ geldiğinde 2 ay yoğun bakımda takip edildiğini belirterek, "Beynindeki ödem ameliyatla giderildi. PEG kataterini çekip ağızdan beslenmeye geçtik, solunum cihazından ayırdık ve trakeostomisini kapattık. Yoğun fizik tedaviyle kas gücünü geri kazandık ve yürümesini sağladık. Şu an tamamen iyileşti, günlük hayatına dönmeye hazır.” diye konuştu.

Spor ayakkabı mağazasında çalışan ve İş Sağlığı & Güvenliği öğrencisi olan Göktuğ, “Yeniden işime ve okuluma dönmek için çok mutluyum” dedi.

Multidisipliner tedaviyle hayata tutunan genç, geleceğe umutla baktı.