Şölenler kapsamında Bayburtlu Sanatçılar Turan Başağa, Salih Cengiz, Yüksel Yılmaz ve Yüksel Akdaş tarafından Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisi’nde karma resim sergisi açıldı.

Yaklaşık 65 eserin yer aldığı serginin açılışında konuşan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, “Sanatçı Turan Başağa arkadaşımız emekli bir öğretmen ama yıllardır ahşap ve çiniyi birleştiren çalışmalar yapıyor ve 12 eserle sergimizde. Sanatçı Salih Cengiz arkadaşımız 28 adet eserle resim dalında sergimize katılıyor. Sanatçı Yüksel Yılmaz hanımefendi 15 eserle, Sanatçı Yüksel Akdaş ise sergimizde kalın boya ve cam altı çalışmalarıyla 10’un üzerinde eserle yer alıyor. 27. Uluslararası Dede Korkut Şölenlerimizde bu tarihi mekânda sergi açarak programımıza anlam katan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmanın ardından Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Milletvekili Prof. Dr. Sayın Orhan Ateş, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat serginin açılışını birlikte yaptılar.

Açılış sonrası sergiyi ilgiyle gezen protokol üyeleri, eserler hakkında sahiplerinden bilgi aldılar. Daha sonra sergiye katılan sanatçılara plaketlerinin protokol üyeleri tarafından verilmesiyle program sona erdi.

Sergi 23 Temmuz 2023 Pazar gününe kadar kapılarını sanatseverler için açık tutacak.