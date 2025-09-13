Ankara’da gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, ilimizin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a bilgi sunuldu.

Ziyarette, Bayburt’ta yapılması Planlanan projeler görüşüldü.

Bakan Kurumu, Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir, Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Sevim ile AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ziyaret etti.