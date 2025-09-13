Yaşlı Destek Hizmetleri adı altında yürütülen çalışmalarla, kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılar için adımlar atılıyor.

Şu ana kadar, Bayburt Belediyesi'ne bağlı Yaşlı Destek Hizmetleri ekipleri 63 haneye ulaştı ve bu hanelerin bakım ve onarımına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamında, 13 hanenin boya ve ufak tefek tamiratları yapılırken, 21 hanenin halıları yıkandı. Ayrıca, her iki haftada bir düzenli olarak yapılan temizlik hizmetleriyle yaşlı vatandaşların evlerinde hijyenik bir ortam sağlanıyor.

Belediye, bu hizmetlerden yararlanan hanelere temizlik malzemesi desteği de sağlıyor. Bugüne kadar 47 haneye temizlik malzemesi desteği verilerek yaşlı vatandaşların günlük yaşamlarını daha rahat ve sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri amaçlanıyor.

Ayrıca, belediyede görevli bir sosyolog tarafından verilen destekle yaşlıların bireysel sorunlarına çözümler üretiliyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, "Yaşlılarımıza yönelik sunduğumuz hizmetlerle onların daha huzurlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde, her yaştan vatandaşımıza dokunmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.