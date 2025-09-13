Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde dünya standartlarında hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Adana Nova Basketbol Spor Kulübü’nü ağırlıyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık bin 850 metre rakımda hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futboldan basketbola, yüzmeden atletizm ve bisiklet gibi sporları içine alan geniş bir çerçevede spor merkezi olarak profesyonel kulüp ve sporcuları ağırlamaya devam ediyor.

Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri’nin dünya standartlarında hizmet veren ve spor camiasından takdir toplayan spor tesisi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, profesyonel futbol ve yüzme takımlarının yanı sıra basketbol kulüplerinin de tercihi oluyor.

Bu çerçevede yeni sezon hazırlıklarına yönelik kamp için Erciyes’i tercih eden Adana Nova Basketbol Spor Kulübü kampını doğa ile iç içe, verimli ve keyifli bir şekilde sürdürüyor.

Hazırlık kampı ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne dair açıklamalarda bulunan Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Çetin, takımın kaynaşması ve yeni sezona hazırlanılması amacıyla kamp planladıklarını belirterek, “Kayseri bu konuda bildiğimiz bir yerdi. Geçmiş dönemlerde futbol takımlarımızla da buraya gelmiştik. Birçok futbol takımı geldi, onları biliyorum. Hem Türk futboluna hem Türk basketboluna daha doğrusu spor camiasına böyle bir yer kazandırdığı için teşekkür ediyorum belediye başkanımıza” dedi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin Türk futbolu için çok büyük bir imkân olduğuna dikkat çeken Çetin, “Burası Türk futbolu için çok büyük bir imkân. Emin olun diğer taraflardan daha da iyi. Çoğu kulüpler de buraları tercih ediyor. Kayseri bu konuda çok iyi ve tercih edilecek yerlerden birisi de burası bence. Biz buraya 8-9 günlük bir kamp programı düzenlemiştik. Oyuncularımızdan ve buradan memnun kaldığımız için bir 9 gün daha uzattık. Burada biz memnun kalıyorsak soran herkese de memnuniyetle bahsedeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kamp için Erciyes’i tercih eden Adana Nova Basketbol Spor Kulübü başkanı, antrenör ve sporcuları, tesis karşısındaki beğeni ve memnuniyetlerinin yanında kampı 1 hafta daha uzattıklarını belirterek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.