Türkiye’nin en büyük uluslararası maden, madencilik teknolojileri ve ekipmanları fuarı MINEX 2025, 3-6 Eylül tarihleri arasında Fuar İzmir’de madencilik dünyasını bir araya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen organizasyon; dört gün boyunca sektördeki en yeni teknolojilerin sergilendiği, ticari iş birliklerinin kurulduğu ve uluslararası buluşmaların gerçekleştiği küresel bir platforma dönüştü.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin en büyük uluslararası maden, madencilik teknolojileri ve ekipmanları fuarı MINEX’in 11’incisi 3-6 Eylül tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlendi. Fuarın en dikkat çekici yönü, yabancı ziyaretçi yoğunluğu oldu. MİNEX’i, Almanya, İspanya, İtalya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika. Çin. Hindistan gibi ülkelerden bin 524 sektör profesyoneli ziyaret etti. Küresel bir ticaret platformuna dönüşen fuar, katılımcılara yeni iş bağlantıları kurup ihracat fırsatları da sundu.

9 binin üzerinde ziyaretçi Fuar, yalnızca yurt dışından değil Türkiye’nin dört bir yanından profesyonel ziyaretçiyi ağırladı. İzmir’in yanı sıra Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Konya, Sivas, Eskişehir ve Zonguldak gibi maden ve sanayi potansiyeli yüksek illerin de aralarında yer aldığı illerden 7 bin 582 sektör profesyoneli ziyaretçi, MINEX 2025’te buluştu. Toplam 9 bin 106 ziyaretçiyi ağırlayan fuar hem yurt içinden hem de uluslararası pazarlardan gelen katılımcılar için de ortak bir buluşma zemini oluşturdu.

IMMAT Kongresi sektöre yön verdi Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen 10. IMMAT – Uluslararası Madencilik, Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi, bilim insanları, sektör temsilcileri ve kamu kurumlarını bir araya getirdi. Kongrede sürdürülebilir madencilik, dijitalleşme, iş güvenliği ve yeni teknolojiler masaya yatırıldı. Uluslararası sunumların da yer aldığı program, sektörün geleceğine ışık tutarken fuar alanındaki ticari iş birliklerini akademik tartışmalarla tamamladı.

“Güzel bir fuar oldu” Labris Madencilik’ten Kayıhan Oğuz, “Yaklaşık 30 yıldır sadece Türkiye’de değil, yurt dışında birçok ülkede, madenler başta olmak üzere demir çelik, çimento fabrikaları, termik santraller gibi pek çok sektörde hizmet veriyoruz. Labris olarak bugüne kadar yapılan tüm MINEX Fuarlarına katıldık, bundan sonra da katılmaya devam edeceğiz. Bu bölgede böyle bir fuar düzenlenmesi, özellikle çevrede yoğun bir şekilde bulunan madenler ve tedarikçiler için çok önemli. Bu fuar sayesinde insanlar hem ürünlerini tanıtıyor hem de gelecekteki projeleri için karşılıklı görüş alışverişinde bulunup iş bağlantıları, iş birlikleri oluşturuyor. Bu nedenle İzmir’de bu fuarın yapılmasını çok yararlı buluyorum. Çok güzel bir fuar oldu” dedi.

“İzmir’den çok etkilendik” Güney Afrika’dan katılan Bond Equipment temsilcileri Fanie Kersop ve Hendrik Geldenhuys da İzmir’in kendilerini çok etkilediğini belirterek, “Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde yerel ve uluslararası müşterilerle çalışıyoruz. Bu fuarda olmaktan mutluyuz. İzmir insanı bize çok dostça davrandı. İzmir’i çok sevdik, çok farklı ve fantastik bir şehir. Biz bu ilgiden çok memnun kaldık. Burada çok iyi vakit geçiyoruz. Fuarı çok beğendik” diye konuştu.

“Seçkin müşteriler bu fuarda” İzmir merkezli Constmach’tan Emre Çınar, ilk defa katıldıkları MINEX Fuarı’nda çok rafine ve kaliteli bir müşteri profili ile karşılaştıklarını belirterek, “Beton santralleri ve kırma elemanları üretimi yapıyoruz. Ürünlerimizin yaklaşık yüzde 99’unu 100’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Bu fuarda ilk kez yer alıyoruz. 2023’te düzenlenen MINEX Fuarı’nı dışarıdan takip etmiştim, o yılki ilgiden memnun kalınca 2025’te katılmaya karar verdik. Birçok ürünümüzü özel olarak fuara hazırladık ve ziyaretçilerin ilgisini çekecek dolu dolu bir stant oluşturduk. Dünyanın en büyük fuarlarında yer alıyoruz. Ne istediğini bilen, seçkin müşterilerle burada karşılaştık. Fuarın ikinci gününde, birinci gün tanıştığımız müşterilerimizi fabrikamızda ağırladık. Şimdiden 2027’de nasıl bir stant kurmamız gerektiğini düşünmeye başladık” şeklinde konuştu.

“Fuar verimli geçti” İzmirli üretici FABO Global’den Ömür Güleç ise fuardaki yabancı ziyaretçilere olan satışlarını paylaşarak, “İzmir Torbalı’da 85 bin metrekare kapalı alanda dört ayrı tesiste üretim yapıyor. 100’ün üzerinde ülkeye ihracatımız var. Kırma-eleme tesisleri ve beton santralleri olmak üzere iki ana ürün grubuna odaklanıyoruz. İzmirli bir firma olarak fuarın ev sahibi sayılırız. Bu nedenle standımızda geniş bir ürün çeşitliliği sunduk. MINEX Fuarı sanayicilerimiz ve ülkemiz için çok değerli. İzmir’in hem sektörel yoğunluğu hem de lojistik avantajı fuarı daha da anlamlı kılıyor. Burada yüzde 40’ı yabancı firmalara olmak üzere önemli satışlar gerçekleştirdik. Sergilediğimiz makinelerden ikisini Balkanlara sattık. Bizim için oldukça verimli bir fuar oldu” diye konuştu.

“Yeni müşteriler kazandık” Alagrup yöneticisi Özgür Alaca da 20 yılı aşkın süredir hem enerji hem de maden sektöründe olduklarını belirterek, “Yurt dışı temsilciliklerimiz olduğu gibi aynı zamanda üretimde de varız. İzmir’i çok seviyoruz, İzmir fuarlarını da seviyoruz. Uzun yıllardan bu yan fuarlara katılıyoruz. Buraya gelen katılımcılar çok kaliteli. Ticari anlamda, ilk günden bugüne iyi bağlantılarımız oldu. Yeni müşteriler kazandık, burada tanıdığımız ziyaretçilere müşteri ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Fuar alanı çok geniş çok rahat. Havaalanına çok yakın” dedi.

“Fuardaki ekipmanlarımızın çoğu satıldı” Ankara merkezli Elkamak Makine’den Ahmet Nizam, fuarın ticari fırsatlarını vurgulayarak, “Yarı yarıya yurt içi ve yurt dışı çalışıyoruz. İthalattan çok ihracat yapıyoruz. MINEX Fuarı’na ilk yapıldığı günden bu yana geliyoruz. Fuar bize sektördeki gelişmelerle ve yeni oluşan taleplerle ilgili görüş alışverişinde bulunma fırsatı sunuyor. Fuardaki ekipmanlarımızın çoğu satıldı. Ürünlerimiz büyük olduğu için müşterilerimiz fuarda gelip yerinde olarak görme şansı buldu. Burada hem mevcut bağlantılarımızı gördük hem de yerel ve uluslararası iş bağlantıları kurduk. Fuar genel anlamda beklentilerimizi karşıladı” diye konuştu.

“İzmir’i sık sık ziyaret edeceğiz” Çin’den katılan Çin Kömür Teknolojisi ve Mühendislik Grubu (CCTEG) temsilcisi Song De Jun, İzmir’in stratejik önemine dikkat çekerek, “Bu fuar, kendimizi ifade etmek için çok güzel bir sahne hazırladı. Bu fuar sayesinde bütün meslektaşlarımızla tanıştık. Maden ocak sahipleri ile tanıştık, onlarla toplantılar halindeyiz. Bu fuar bize çok fırsatlar sundu. İzmir’i çok sevdim. Bu mevsimde bu havada olmamız da çok mükemmel. İzmir bölgesi maden ocaklarına yakın olduğu için bundan sonra İzmir’i sık sık ziyaret edeceğiz” dedi.