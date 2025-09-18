Başkan Memiş, iki bakanı aynı anda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Görüşmede şehrin gelişimi, yatırımlar ve gelecek planları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin anısına her iki bakana da plaket ve çeşitli hediyeler sunuldu.

Bakanlar Güler ve Bak, Başkan Memiş'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, Bayburt Belediyesi’nin çalışmalarında başarılar diledi ve belediyenin şeref defterini imzaladı.

Ziyarette, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Millî Savunma Bakanı Danışmanı Salih Ayhan, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş, Belediye Meclis Üyeleri ve kalabalık bir heyet de hazır bulundu.