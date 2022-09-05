Bayburtlu İmam Abdüllatif Kıraç (23) Trabzon’un Arsin ilçesinde girdiği denizde akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin dün itibariyle başlattığı çalışmalarda, Abdullatif Kıraç’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bayburt Müftülüğü’nde görevli vaiz Alim Kıraç’ın oğlu olan ve Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyünde imam olarak görev yapan Abdüllatif Kıraç’ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından Karadeniz açıklarından çıkarıldı.

Trabzon’a sınava girecek arkadaşları ile serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden Kıraç’ın, cansız bedeni otopsi yapılmasının ardından Bayburt’a getirilecek.