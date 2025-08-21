Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bayburt’ta yapılan projelerin açılışının yanında yeni yapılacak projelerin imza törenini gerçekleştirdi.

Yeni yapılacak projelerin toplam maliyeti 55.140.296 TL’yi buluyor.

Yapılacak projeler şunlar:

-Arasta Bayburt

-Yöresel Marmelat ve Reçel Tesisi

-Parke Altyapı Projesi

-Aydıntepe Yayla Gölet’i Turizm Altyapısı

-Diriliş Sosyal Tesisi – Korkut Ata Rekreasyon Alanı

-Süt İşleme Tesisi

-Et İşleme Tesisi

-Özel Çocuklar Masal Dünyasında Projesi

Bakan Kaçır, Yerelin ihtiyaçlarını yerinde çözüyor. Her bölgenin beceri ve teknoloji üretim kapasitesini yükseltecek projeleri hızla devreye alıyoruz" dedi. İmzalanan projelerinde en kısa zamanda yapılacağını ifade etti.