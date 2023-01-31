Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yayım hayatına başlayan Baçini Sanat Dergisi, ilk sayısında yer verdiği uluslararası makaleleriyle akademik vizyonunun lansmanını yapmış oldu. İlk sayısında 4 ulusal, 3 Uluslararası kimlikli yazarın 7 çalışmasına yer veren derginin Baş Editörlüğünü Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Kadakal, Editörlüklerini ise Dr. Öğr. Üyesi Savaş Keskin ile Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tümer Çelik yaptı. Alanında saygın isimlerin bilim ve danışma kurulunda görev aldıkları dergi, sanat disiplinin yanı sıra sanatla ilişkili iletişim ve toplumbilim çalışmalarına da yer veren bir yayın politikasıyla dizayn edildi. Derginin ilk sayısında Baçini çiniciliği, dijital grafik tasarım, sanat izleyiciliği, hakikat-sonrası, kamusal söylem, grafik tasarım eğitimi ve Çeşme tipolojileri hakkında çalışmalar yer aldı.





Baçini Sanat Dergisinin ilk sayısını kutlayan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, akademik yayıncılıkta fakülte bazlı özgün yayıncılık altyapısını tamamladıktan sonraki hedeflerinin her fakültede birden fazla derginin yayın hayatına başlaması olduğunu söyledi. Rektör Türkmen, genel bilim yaklaşımından özelleştirilmiş özgün alanlara doğru bir uzmanlaşma yaklaşımının geliştiği akademide sanat disiplini ve alt disiplinlerini hedefleyen Baçini Sanat Dergisinin önemli bir atılım olduğunu belirtti. Derginin Bayburt Kalesine kimlik veren Baçini çinilerinden esinlendiğini kaydeden Rektör Türkmen, bu sebeple her sayıda bir çini motifini rumuz olarak belirleyeceklerinin altını çizerek, "İlk sayımızda aşkın ve sonsuzluğun sembolü olan kuş motifli çiniyi kullandık. Dergimizin vizyonunu simgelemesi bakımından bizleri motive eden bu rumuzu, tüm insanlığa bir mesaj olarak da iletmek isteriz." ifadelerini kullandı.