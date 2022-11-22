Bosna Hersek’in Sarajevo kentinde G2 Klasmanında düzenlenen turnuvada İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına ringe çıkan Bayburt Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Millî Sporcu Emircan Turan, rakiplerine üstünlük sağlayarak finale çıktı. İspanyol rakibiyle berabere kaldığı final müsabakasını hakemlerin ortak kararı ile kazanan öğrencimiz Turan, altın madalyanın sahibi oldu. Kazanmış olduğu altın madalya, Taekwondo Millî Takımı turnuvada ikincilik pozisyonuna getirirken, Turan bu sonuçla Paris 2024 olimpiyatları için 20 puanı da hanesine yazdırmış oldu.





Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Başarının tesadüf olmadığını ve ancak çok çalışma ile mümkün olacağını bize tekrar gösteren yüksek lisans öğrencimiz Milli Sporcu Emircan Turan’ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.” dedi. Artık şampiyonluklarda çıta yükseltme vizyonuna geçtiklerini söyleyen Rektör Türkmen, "Dünya üzerinde kabul gören elit organizasyonların en prestijli olanlarında madalya kazanan sporcuların Üniversitesiyiz. Olimpiyatlardan dünya şampiyonluklarına kadar geniş bir madalya koleksiyonumuz oldu. Bugün kazandığımız madalya, spor ekolümüzün temelini sağlamlaştırdığı elit kazanımlara bir yenisini ekledi. Şampiyon öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.