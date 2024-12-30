İstanbul ve İzmir gibi öğrenci nüfusu ve topluluk çeşitliliği bakımından öne çıkan megapollerle yarışan Bayburt Üniversitesi, tek bir üniversitenin bulunduğu ve nüfus bakımından daha küçük bir şehirde büyük bir başarı hikayesi yazdı ve başvuru yapan iller arasında Türkiye genelinde 3. oldu. Ülke çağında toplamda 998 proje başvurusuyla rekor kırılan döneme damgasını vuran Bayburt Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının paylaştığı gurur tablosuna Bayburt’un adını yazdırdı. Üniversite bazında ise Türkiye’de tüm üniversiteler arasında açık ara şampiyon oldu.

Bayburt Üniversitesi, 100’e yakın aktif öğrenci topluluğuyla ÜNİDES kapsamında gerçekleştirdiği projelerle ulusal ve yerel düzeyde önemli bir konuma yükseldi. İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin sahip olduğu avantajlara rağmen Bayburt Üniversitesinin elde ettiği bu başarı, öğrenci topluluklarının dinamizmi ve akademik desteğin gücüyle mümkün oldu.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, ÜNİDES programında elde edilen bu başarının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bayburt Üniversitesi olarak öğrencilerimizin proje üretme ve uygulama noktasında gösterdiği özveri ve yaratıcılıkla gurur duyuyoruz. Öğrenci topluluklarımız, sadece sayısal anlamda değil, ürettikleri projelerin kalitesi ve sürdürülebilirliği açısından da Türkiye’ye örnek olmaktadır. İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerle yarışarak bu başarıyı elde etmek, Bayburt Üniversitesi’nin farkını ortaya koyuyor."

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, TTO’nun rolünü ise şöyle değerlendirdi:

“Teknoloji Transfer Ofisimiz, öğrencilerimizin yenilikçi projelerini doğru şekilde yönlendirme ve destekleme konusunda büyük bir özveriyle çalıştı. Bu başarıda onların katkısı yadsınamaz."

Bayburt Üniversitesi, elde ettiği bu başarıyla yetinmeyerek yeni projelerle yoluna devam edecek. ÜNİDES 3. dönem başvuruları, 3-27 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bayburt Üniversitesi yönetimi ve Teknoloji Transfer Ofisi, öğrenci topluluklarını yeni projelerle desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bayburt Üniversitesi, ÜNİDES projeleriyle yalnızca bölgesel bir başarı değil, ulusal düzeyde örnek bir model oluşturdu. Tek bir üniversiteyle büyük şehirlerle yarışarak elde edilen bu başarı, Bayburt Üniversitesinin bilim, teknoloji ve toplumsal katkı konularındaki kararlılığının en somut göstergesi oldu.