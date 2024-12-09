Protokol, toplum odaklı projelerin geliştirilmesi, teknoloji ve yetkinlik paylaşımı, proje kültürünün yaygınlaştırılması, araştırma imkanlarının ortak kullanımı ve insan kaynaklarının akademik ve sosyal alanlardaki iş birliklerine entegrasyonu gibi birçok yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen başlıkları içeriyor. Bu yeni iş birliği ile iki üniversite, bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha güçlü katkılar sağlamayı hedefliyor.



Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, protokolün önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:



"Bayburt Üniversitesi olarak bölgesel kalkınmaya ve toplumsal faydaya katkı sunan projeleri hayata geçirme konusunda önemli adımlar atıyoruz. Fırat Üniversitesi ile imzaladığımız bu yeni protokol, akademik bilgi birikimimizi daha geniş bir alanda paylaşmamıza ve iş birliği kültürünü daha da güçlendirmemize olanak tanıyacak. Bu ortaklık, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkemiz için önemli sonuçlar doğuracak."



Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise iki üniversite arasındaki uzun soluklu iş birliğine vurgu yaparak şunları söyledi:





"Bayburt Üniversitesi ile akademik ve kurumsal iş birliklerimizi her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Bu protokol, hem bilimsel hem de sosyal anlamda büyük bir sinerji oluşturacaktır. Toplumun faydasına sunulacak projeler geliştirmek, bu tür anlaşmaların en büyük kazanımıdır. Ortak çalışmalarımız, bölgemize ve ülkemize yeni değerler kazandırmaya devam edecektir."



Daha önce farklı alanlarda uzmanlık ve yetkinlik paylaşımı anlaşmalarına imza atan iki üniversite, bu yeni protokol ile akademik iş birliğini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle entegre ederek, geleceğe yönelik somut adımlar atmış oldu. Protokol kapsamında yapılacak çalışmalar, her iki üniversitenin toplumsal katkı projelerinde öncü rol üstlenmesini sağlayacak.



Törenin ardından düzenlenen toplantıda, katılımcılar iş birliği kapsamındaki projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Protokol, iki üniversite arasında hem akademik hem de toplumsal anlamda daha güçlü bağlar kurulmasını hedefliyor.