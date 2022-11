Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yayımladığı 2022 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu sonuçlarına göre Bayburt Üniversitesi, “Öğrenci Başına Düşen E-Yayın Sayısı" kategorisinde Türkiye'deki tüm üniversiteleri geride bırakarak her bir öğrenci için 410 e-yayınla birinci oldu.



Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin farklı parametreler eşliğinde değerlendirildiği rapora yansıyan veriler ışığında Bayburt Üniversitesi 410 e-yayın ile öğrenci başında en çok e-yayın düşen üniversite oldu. Raporda Bayburt Üniversitesini sırasıyla Maltepe Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi izledi. Rapora dahil olan 199 üniversiteden yalnızca 43'ünün öğrenci başına 100 ve üzeri e-yayın sayısına ulaştığı gözlenirken, Bayburt Üniversitesinin sahip olduğu kaynaklarla fark ortaya koyması eğitimin kalitesini gösterdi.



Raporu değerlendiren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Kovid-19 küresel salgını esnasında uygulamak zorunda kaldığımız uzaktan eğitim bize hızlı bir şekilde dijitalleşme fırsatı sundu. Her türlü değişikliğe hızlı bir şekilde adapte olan Üniversitemizin raporda da görüldüğü üzere benzer krizlere hazırlıklı olduğu anlaşılmaktadır." dedi. YÖK'ün dijitalleşme kapsamında belirlediği 8 üniversite arasında yer aldıklarına dikkat çeken Rektör Türkmen, dijitalleşmenin gerektirdiği eğitim alt yapısına sahip olan Bayburt Üniversitesinin her türlü yeniliği de takip etmekte olduğunu sözlerine ekledi.