İzmir'de Bornova Belediyesi, tarımsal üretimde kalite ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla üreticilere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Bu kapsamda düzenlenen “Zeytin Yetiştiriciliği” eğitimiyle katılımcılar, zeytinciliğin tüm aşamalarında bilgiyle donatıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarımsal eğitimlerin yerel kalkınmanın en önemli araçlarından biri olduğunu ifade etti.

ZEYTİN AĞACININ DİLİ ANLATILDI

Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz, zeytin bahçesi kurulumu, toprak hazırlığı, doğru çeşit seçimi, sulama ve gübreleme yöntemleri, hasat teknikleri ve zararlılarla mücadele gibi temel konularda kapsamlı sunum yaptı. Eğitime katılan üreticiler, zeytinin daha verimli yetişmesi için doğru tarım tekniklerini öğrenme fırsatı buldu.

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÜRETİM

Eğitimde ayrıca, Akdeniz havzasında zeytinciliğin önemi, iklim değişikliğinin zeytin tarımına etkileri ve sürdürülebilir uygulamalar gibi güncel konular da ele alındı. Zeytin ağacının yaşam döngüsünden küresel ısınmanın tarıma etkilerine kadar birçok başlık, katılımcılarla paylaşıldı.

BAŞKAN EŞKİ: “BİLGİYLE ÜRETEN BORNOVA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarımsal eğitimlerin yerel kalkınmanın en önemli araçlarından biri olduğunu belirterek, “Zeytin sadece bir ürün değil, kültürümüzün ve doğamızın simgesidir. Bornova’nın tarımsal potansiyelini artırmak, üreticimizi daha güçlü kılmak için bu tür eğitimlerle bilginin gücünü sahaya taşıyoruz. Bilinçli üretici hem doğayı korur hem de ekonomiye katkı sağlar. Biz de Bornova Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanındayız.” diye konuştu.