Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus’ta hayata geçirilen Aratos Matematik Evi, öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artırmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Tarsus’ta hayata geçirdiği ‘Aratos Matematik Evi’, açıldığı günden bu yana öğrencilerden yoğun ilgi görmeye devam ederken, yaz tatili boyunca bireysel ziyaretçilere de kapılarını açtı.

Ocak 2025’te hizmete giren ve adını Tarsuslu antik çağ bilim insanı Aratos’tan alan merkez, matematiği eğlenceli ve anlaşılır kılma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kış döneminde sadece okul gruplarına yönelik planlanan ziyaretler, yaz dönemi boyunca bireysel ziyaretçilere de açıldı. Aratos Matematik Evi, hizmete başladığı günden bu yana 2 bin 600’ü aşkın öğrenciyi ağırlayarak, Mersinli çocukların matematiğe bakış açısını olumlu yönde değiştiriyor.

2 katlı yapısıyla dikkat çeken merkezde; denge oyunları, imkansız üçgen, sonsuz ayna tüneli, sinevizyon ve yapay zeka destekli sunum odaları gibi interaktif alanlar bulunuyor. Bu atölye ve uygulamalar sayesinde çocuklar yalnızca matematiksel kavramları değil; analitik düşünme, görsel algı ve problem çözme becerilerini de geliştirme imkânı buluyor. Ziyaretler, Teksin uygulaması veya 185 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilebiliyor.

TASASIZ: “SOMUT ÖRNEKLERLE, ÇOCUKLARIN MATEMATİĞİ SEVMELERİNİ AMAÇLIYORUZ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Aratos Matematik Evi Sorumlusu ve Matematik Öğretmeni Sezen Tasasız, 2025 Ocak ayından bu yana aktif olarak 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini ağırladıklarını ve yaz dönemi ile birlikte bireysel ziyaretçileri de kabul etmeye başladıklarını belirterek, “Öğrencilere burada güzel bir müze gezisi yaptırıyoruz. Aratos Matematik Evi’nde, Ocak ayından beri 2 bin 600’ü aşkın öğrenci ağırladık. Yaz döneminde bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Somut örneklerle, çocukların matematiği sevmelerini amaçladıklarını söyleyen Tasasız, Tarsus Aratos Matematik Evi hakkında bilgi vererek, “Burası Matematik Müzesi. Burada matematikle ilgili materyallerimiz var. Bu materyallerin çoğunda öğrenci; oyunlar ve değişik uygulamalarla matematik dünyasında eğlenerek aktif rol alıyor. Müze materyallerimiz arasında hem Milli Eğitim müfredatına uygun, hem de soyut matematiği somutlaştırmaya yarayacak aletlerimiz var” diye konuştu.