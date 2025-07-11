Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilere yönelik hizmet veren Bilgehanelerde yaz etkinlikleri tüm coşkusuyla sürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Süleyman Şah Bilgehanesi’ni ziyaret ederek yaz etkinliklerine katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, Konyalı çocukların her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini ifade ederek, “Bilgehaneler, evlatlarımızın hem akademik başarılarını artıran hem de milli ve manevi değerleriyle güçlenen bir nesil inşa ediyor. Böyle güzel bir eğitim yuvasında çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü görmek, enerjilerine ortak olmak bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Tüm öğrencilerimize eğlenceli ve başarılı bir tatil dönemi diliyorum” dedi.