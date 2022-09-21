Bayburt Belediyesi,Yöresel ürünler ve turşu fabrikası,lahana alımını gerçekleştirmeye başladı.

Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikasında Turşu üretimi için Bayburt’ta lahana alımı yapılıyor.Bayburt Merkezde ve bir çok köyde Lahana üreticisinden alım yapan Bayburt Belediyesi,Turşu üretimine başlıyor.

Bayburt Belediyesinin alt yapısını bitirdiği Turşu fabrikası yöremizdeki çiftçilerin kalkınmasına da katkıda bulunacak.

Bayburt’ta istihdam oluşturma adına belediyenin bu yöndeki projelerinden olan Yöresel Turşu Üretim Fabrikası projesi hayata geçti. Şehrimizin yöresel ürünlerinin Türkiye çapında tanınmasına katkıda bulunacak olan Turşu fabrikasında üretim için Lahana alımı başladı. Bayburt’ta endemik olarak yetişen lahana, havuç, fasulye, şeker pancarı vb. tarımsal ürünlerin işlenmesi ile katma değeri yüksek ürünler elde edilerek il ekonomisine katkı sağlanacak.