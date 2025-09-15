Temmuz 2025 inşaat sektörü üretim endekslerini açıklayan TÜİK'e göre inşaat üretimi endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 artarken, aylık bazda yüzde 1,9 yükseldi. Bina inşaatı yüzde 26,2, bina dışı yapılar yüzde 16,4 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 22,6 artış kaydetti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun verilerine göre, Temmuz ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 24,1 artışla güçlü bir performans sergiledi.

Alt sektörlerde bina inşaatı endeksi yüzde 26,2, bina dışı yapılar yüzde 16,4 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 22,6 yükseldi.

Aylık değişimlerde ise bina inşaatı yüzde 2,6, bina dışı yapılar yüzde 0,3 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 0,2 arttı.

Söz konusu veriler, sektörün toparlanma eğilimini yansıtırken, inşaat maliyet endeksinin yıllık yüzde 22,98 artmasıyla birlikte (malzeme yüzde 19,21, işçilik yüzde 33,32) girdi maliyetlerindeki yükselişin üretimi desteklediğini gösterdi.

Uzmanlar, inşaat sektörünün büyümesinin ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacağını, ancak maliyet artışlarının sürdürülebilirliği etkileyebileceğini ifade etti.