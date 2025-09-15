Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu yıl “Herkes için Hareketlilik” temasıyla dikkat çekici bir farkındalık kampanyasına imza atıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) de bu yılki etkinliklerin startını Eskişehir'den vererek şehri bu anlamlı kampanyanın merkezi haline getirecek.

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve sürdürülebilir kentsel hareketliliğe dikkat çekmeyi amaçlayan bu kampanya, 2025 temasıyla tüm bireyleri ulaşımda eşitlik ve erişilebilirlik üzerine düşünmeye davet ediyor.

ERİŞİLEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

Etkinlikler boyunca Eskişehir’de sosyal eşitlik, yol güvenliği, çevre kirliliğinin azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması gibi konular ön planda olacak. “Herkes için Hareketlilik” teması doğrultusunda; yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, fiziksel yeterlilik ya da ikamet edilen yer fark etmeksizin herkesin güvenli, ekonomik ve çevre dostu ulaşım hakkına sahip olması gerektiği vurgulanacak.

Uzmanlar, Türkiye’de birçok kişinin yüksek ulaşım maliyetleri ve altyapı eksiklikleri nedeniyle temel hizmetlere erişimde zorluk yaşadığını belirtiyor. Bu durum “ulaşım yoksulluğu” olarak tanımlanıyor ve kampanya bu sorunun görünür kılınmasına katkı sağlıyor.

BİRBİRİNDEN ETKİLEYİCİ ETKİNLİKLER

Hafta boyunca Eskişehir’de bisiklet turları, yürüyüşler, erişilebilir ulaşım araçlarının tanıtımı, farkındalık atölyeleri ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek. “Arabasız gün” uygulamalarıyla motorlu taşıt trafiği belirli alanlarda sınırlandırılacak, yayalar ve bisikletlilere öncelik tanınacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması ve ulaşımda fırsat eşitliğinin sağlanması için tüm vatandaşları bu haftaya aktif katılım göstermeye davet etti.

Etkinlikler arasında öne çıkanlar:

16 Eylül: Ulus Anıtı’nda açılış töreni

17 Eylül: Velespit Parkı’nda bisiklet eğitimleri, Vecihi Hürkuş Parkı’nda “Bisiklete İlk Adım” atölyesi

18 Eylül: Kentsel hareketlilik çalıştayı ve “e-mobilite” paneli

19 Eylül: Aktif Yaşam Parkı’nda çocuklara bisiklet eğitimi

20 Eylül: Haller Gençlik Merkezi’nde hareketlilik oryantiringi

21 Eylül: Bisiklet korteji, Yeşil Maç etkinliği ve arabasız cadde uygulamaları

22 Eylül: Atatürk Bulvarı’nda arabasız gün etkinliği

Ayrıca, Tepebaşı Belediyesi’nin ESPEDAL ve Tripy paylaşımlı bisiklet sistemleri hafta boyunca indirimli olarak hizmet verecek.