Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Irak’ın Bağdat ve Erbil şehirlerinde İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörü Ticaret Heyeti organizasyonu başarıyla gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası’nın Bağdat ve Erbil’de düzenlediği İnşaat ve yapı Malzemeleri Sektörü Ticaret Heyeti organizasyonu tamamlandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen program kapsamında Konya’dan 22 firma temsilcisi, Iraklı firmalarla toplamda 566 iş görüşmesi yaparak, Konya-Irak ticari ilişkilerinin gelişimine katkı sundu.Organizasyon kapsamında Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile birlikte Irak İmar, İskân, Belediyeler ve Kamu İşleri Bakanı Bengin Rekani’yi ziyaret etti. Görüşmede inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe ortak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

BAĞDAT’TA ÜST DÜZEY TEMASLAR

Programın ilk durağı Bağdat’ta, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO Yönetim Kurulu’ndan oluşan Heyet, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile birlikte Irak İmar, İskân, Belediyeler ve Kamu İşleri Bakanı Bengin Rekani ile Bağdat Valisi Atwan Al Atwani’yi ziyaret etti. Görüşmelerde inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe ortak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Ayrıca Irak-Türkiye İş Konseyi Başkanı Cafer Hamdani ve Ticaret Müşavirleri ile yapılan görüşmelerde Irak pazarının geleceğine dair değerlendirmeler yapıldı. Konya Ticaret Odası tarafından Bağdat’ta düzenlenen İnşaat ve yapı Malzemeleri Sektörü İkili İş Görüşmeleri (B2B) programında Oda üyeleri 69 Iraklı firma ile 240 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Programında Erbil ayağında ise Konya’dan katılan firmalar, 74 Iraklı firma ile 326 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Programa, KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Erkuş ve Serhat Yaya da katılım sağladı. Türkiye Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, IKBY Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı SarwarKamalHawari ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı GaailanHajiSaeed organizasyonu ziyaret ederek Konya heyetiyle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen B2B programında Konyalı ve Iraklı firmalar arasında iş bağlantıları kuruldu.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, organizasyona katkı ve desteklerinden dolayı Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Bağdat Ticaret Müşavirleri Fatih Çelenk ve Bahadır Şanver, Erbil Ticaret Müşavirleri Kemal Bahadır ve Akın Ak’a teşekkür etti.