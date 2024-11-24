Kar yağışı altında ve daha çok karla mücadelenin seyredildiği karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Puan kaybına devam eden temsilcimiz 12. Hafta sonunda 13 puanla ligin son sıralarında yer aldı.

Burak Doğru, Şeyhmus Baysal, Nesim Karenfil üçlüsünün yönetimiyle saat 14.00’te başlayan karşılaşmaya takımlar ‘Şiddete Hep Birlikte Dur Diyelim’ pankartı ile çıktı.

Maça yarım saat kala bastıran kar yağışı stadyum görevlilerini zora soktu. Maça başlamadan önce karla kaplı zeminde çizgilerin belirlenmesi için çalışma yapıldı.

Maçın yoğun yağışı altında başladı. Her iki takım topa sahip mücadelesini sergilerken oyuncularken karlı zeminde birçok kez yere kapandı.

Temsilcimizi öne geçiren golü Pazarspor oyuncusu kendi kalesine atıı. 19. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Mehmet Durgut’la topa yükselen rakip oyuncu Furkan Yılgın ters bir kafa vuruşu ile topu kendi filelerine gönderdi.

Maçın 32. dakikasında hakem Burak Doğru karla kaplı çizgilerin belirlenmesi için maçı durdu. Stadyum görevlilerinin çalışmasının ardından maç yeniden devam etti.

35. dakikada Pazarspor’dan Yavuz Alemdar’ın ceza sahası içerisinde düşürüldüğü pozisyonda hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını Mustafa Sol filelerle buluşturarak durumu 1-1’e getirdi.

Oyunun durduğu dakikalar dikkate alınarak ilk yarıya 10 dakika uzatma geldi. Uzatma dakikalarında temsilcimiz net gol pozisyonundan yararlanamadı. Doğukan Delimehmet kaleci ile karşı karşıya kaldığı posizyonda topu yavaş bir vuruşla kalecinin kucağına attı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Devre arasında kar temizliği uzun sürünce takımlar sahaya 30 dakika aranın ardından çıktı.

İkinci yarıya temsilcimiz oyuncu değişikliği ile girdi. Alpay Cin’in yerine Furkan Ünsal oyuna dahil oldu.

İkinci yarının başında Mehmet Durgut rakip ceza sahası içerinde düşürüldü. Tribünlerin penaltı beklediği pozisyonda hakem oyunu devam ettirdi.

51. dakikada temsilcimiz bir pozisyonu daha es geçti, ceza sahası içerinde Furkan Ünsal’ın vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

Zaman zaman kar temizliği arası verilen maçta oyuncular güçlükle ayakta kaldı. Karın iyice arttığı maçın son anlarında oyuncular topla hareket etmekte hayli zorlandı.