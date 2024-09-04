TFF 3. LİG 3. Grup'ta mücadele edecek olan Bayburt Özel İdrarespor 7 Eylül 2024 Cumartesi günü Gençosman Stadyumu'nda ilk maçına çıkacak. Çorluspor'la oynayacağı maçla sezona başlayacak olan Bayburt Özel İdarespor bu yıl maçlarını yeni tribünlerde oynayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda iç saha maçlarında yeni tribünlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Buna göre yeni yapılan tribünde protokol tribün bileti 100 TL kenar tribün bileti 50 TL den satışa çıkarılacaktır" denildi.

Açıklmada, stadyumda ile olarak maçı izlemeye gelenlere de tribün tahsis edildiğini belirtilerek, "Bununla birlikte yönetim kurulumuz aldığı kararla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye karar vermiştir. Buna göre eski tribün A2 bloğu aile tribünü olarak belirlenmiş olup aileleriyle maça gelecek olan hemşehrilerimizi bilet ücretleri yönetim kurulumuz tarafından karşılanacaktır. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizi 07.09.2024 tarihinde oynanacak olan Çorluspor maçına davet ediyor Bayburtspor’umuza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.