Gençosman Stadyumu'nda Bal Ligi temsilcisi Serhat Ardahanspor ile karşılaşan Bayburt Özel İdarespor karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle 1. Turu geçti.

Gençosman Stadyumu’nda saat 14.00’te oynanan maçı Trabzon bölgesinden Göktan Demeli yönetti.

Temsilcimiz ilk yarısından gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında 46. dakikada Doğukan Delimehmet ile golü buldu.

90 dakikayı 1-0 üstünlükle tamamlayan temsilcimiz uzatma dakikalarında bir dol daha buldu. Çorluspor karşısından da gol atan Ali Burak Atmaca 92. dakikada kupadaki ikinci golü kaydeden isim oldu. Karşılaşma temsilcimizin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bayburt Özel İdarespor'un 2. turdaki rakibi önümüzdeki günlerde çekilecek kura sonrası belli olacak.

Öte yandan Bayburt Özel İdraespor ligin ikinci haftasında 15 Eylül’de Ordu 52 ile deplasmanda karşılaşacak.