TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor, ligde son sırada bulunan Viranşehirspor ile karşılaştı. Viranşehir İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılamadan temsilcimiz 1 puanla ayrıldı.

Karşılaşmada ilk golü ev sahibi ekip attı. Kazanılan penaltı atışını 14. dakikada Hamza İpekçi filelerle buluşturdu. 18. dakikada temsilimiz Mikail Albayrak'la durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

İkinci yarıda temsilcimiz 52. dakikada Alpay Cin'le bu kez öne geçen taraf oldu. 1-2

Ev sahibi ekip 70. dakikada Mustafa Miroğlu ile yeniden beraberliği sağladığı golü attı. 2-2

Maçın geri kalan dakikalarında skoru değiştirecek bir gol her iki taraf da bulamadı.

Temsilcimiz 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 14.00'te Rize ekibi Pazarspor’u Gençosman Stadyumu’nda ağırlayacak.