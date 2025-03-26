Gençosman Stadyumu’nda saat 14.00’te Safa Yılmaz, Burak Sami Şad, Burak Bakırtaş üçlüsünün yönetimiyle başlayan maçın ilk yarısında üstün oynayan temsilcimiz hem gol attı, hem net pozisyonlar kaçırdı.

5. dakikada Muhammed Eşref Bayansal’ın ortasında Mikail Albayrak’ın şık kafa vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında Hüseyin Yıldız’ın sert vuruşunu da kaleci yumrukları ile karşıladı.

Bayburt Özel İdarespor aradığı golü 32. dakikada buldu. Hüseyin Yıldız’ın kale içine yaptığı ortada ön direğe yönelen ve opun gelişine vuran Murat Torun fileleri havalandırdı. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 üstünlükle sonuçlandı.

İkinci yarının 65. dakikasında Mikail Albayrak net gol pozisyonundan yaralanamadı. Alpay Cin ceza sahasına doldurduğu topta kaleci ile karşı karşıya kalan Mikail Albayrak kaleciyi geçti ama top çarpmanın da etkisiyle dışarı çıktı.

72. dakikada ceza sahası içinden Murat Torun’un vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

88. dakikada Murat Torun ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci iyi uzanarak topu kurtardı.

Geçen hafta Teknik Direktör Erdoğan Sarıuşak’la anlaşan ve Konya deplasmanından 1 puan çıkaran temsilcimiz, Viranşehir’den aldığı galibiyetle puanını 25’e çıkardı. Temsilcimiz 02 Nisan 2025 Çarşamba günü Bursa deplasmanında 1923 Mustafa Kemal Paşaspor’un konuğu olacak.