Aliağa Atatürk Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayan maçı Seyfettin Alper Yılmaz, Emrah Altındağ ve Hüseyin Can üçlüsü yönetti.

Yoğun bir yağmur yağışı altında oynanan maçta ilk golü ev sahibi Aliağaspor’dan Berk Ali Nizam attı.

30. dakikada Aliağaspor’dan Doğukan Nelik kendi kalesine gol attı ve durum 1-1 oldu.

Golün hemen ardından 33. dakikada ev sahibi ekip Mehmet Fuat Gölbaşı ile bir kez daha öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aliağaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında yağmur iyice şiddetini artırdı. Top sürmekte zorlanan zeminde her iki takım oyuncuları da güçlükle ayakta kaldı.

Topun ilerlemekte güçlük çektiği zeminde Bayburt Özel İdarespor 60. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Cihan Aydın iyi bir vuruş çıkardı. Topu Aliağaspor kalecisi güçlükle kornere çeldi.

68. dakikada Bayburt Özel İdarespor beraberliği şık bir golle buldu. Cihan Aydın düşürüldüğü pozisyonda serbest vuruş kazanıldı. Ceza sahasına doldurulan topu Ali Burak Atmaca göğsüyle kontrol edip röveşata bir vuruşla filelerle buluşturdu. Bu golle durum 2-2 oldu.

Maçın son anlarında ev sahibi ekibin baskılı oyununda kaleci Erdoğan ve defans gole izin vermedi. Uzatma dakikalarında Aliağaspor’un filelerle buluşturduğu top, pozisyon ofsayt olduğu için gol sayılmadı. Karşılaşma 2-2 beraber sonuçlandı.

Puanını 14’e yükselten Bayburt Özel İdarespor, 14. hafta mücadelesinde 08.12. 2024 Pazar günü saat 14.00’te Gençosman Stadyumunda Çankaya FK ile karşılaşacak.