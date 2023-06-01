Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 19. Geleneksel Köyler arası Futbol Turnuvası Çeyrek final Kuraları İstanbul Avcılarda Kalecik Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde çekildi.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneğin İstanbulda düzenlediği 19. Köyler arasında çeyrek finale kalan takımlar arasında kuralar çekildi
Çeyrek Finale Kalan takımlar:
Ağören Köyü
Kalecik Köyü
Güneşli Köyü
Ozansu Köyü
Gökçedere Köyü
Saraycık Köyü
Taşçılar Köyü
Çayıryolu Köyü
Çeyrek Finale Kalan Takımlar arasında kura çekimleri yapıldı Eşleşmeler şu Şekilde oldu
1.Ağören-Saraycık
2.Taşçılar -Çayıryolu
3.Kalecik-Ozansu
4.Gökçedere-Güneşli