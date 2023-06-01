Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 19. Geleneksel Köyler arası Futbol Turnuvası Çeyrek final Kuraları  İstanbul Avcılarda Kalecik Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde çekildi.


Bayburt Kültür ve Yardım Derneğin İstanbulda düzenlediği 19. Köyler arasında çeyrek finale kalan takımlar arasında kuralar çekildi

Çeyrek Finale Kalan takımlar:

Ağören Köyü

Bayburt Köylerarasi futbol turnuvası,Taşcılar-Tekirdag Ağören Bayburt Köylerarasi futbol turnuvası,Taşcılar-Tekirdag Ağören

Kalecik Köyü

Güneşli Köyü

Ozansu Köyü

Gökçedere  Köyü

Saraycık Köyü

Taşçılar Köyü

Çayıryolu Köyü

Çeyrek Finale Kalan Takımlar arasında kura çekimleri yapıldı Eşleşmeler şu Şekilde oldu

1.Ağören-Saraycık

2.Taşçılar -Çayıryolu

3.Kalecik-Ozansu

4.Gökçedere-Güneşli