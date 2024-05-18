Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasında Gökçederespor ve Ballıkayaspor karşılaştı.

Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasının 3. Maçı Bağcılar İstoç  stadında oynandı.


İlk yarı sonucu

Gökçederespor 3 -   Ballıkayaspor-0

Maç sonucu:

GÖKÇEDERESPOR-8    BALLIKAYASPOR-0

Goller:

1.Kemal Kaymak Dk.6 Gökçederespor

2.Ersoy Aysu Dk.30 Gökçederspor

3.Mustafa Acun  Dk.32 Gökçederspor

4.Mustafa Acun Dk.47 Gökçederespor

5.İbrahim Akdağ Dk.54 Gökçederespor

6.Yasin Bakır Dk.73 Gökçederespor

7.Haktan Açıkgöz Dk.76Gökçederespor

8.Samet Satılmış Dk.80 Gökçederespor