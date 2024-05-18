Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasında Gökçederespor ve Ballıkayaspor karşılaştı.
Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasının 3. Maçı Bağcılar İstoç stadında oynandı.
İlk yarı sonucu
Gökçederespor 3 - Ballıkayaspor-0
Maç sonucu:
GÖKÇEDERESPOR-8 BALLIKAYASPOR-0
Goller:
1.Kemal Kaymak Dk.6 Gökçederespor
2.Ersoy Aysu Dk.30 Gökçederspor
3.Mustafa Acun Dk.32 Gökçederspor
4.Mustafa Acun Dk.47 Gökçederespor
5.İbrahim Akdağ Dk.54 Gökçederespor
6.Yasin Bakır Dk.73 Gökçederespor
7.Haktan Açıkgöz Dk.76Gökçederespor
8.Samet Satılmış Dk.80 Gökçederespor