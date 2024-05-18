Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Dede Paşa Konferans Salonunda gerçekleşen program, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Faruk Şahin’in Kur’an tilaveti ile başladı.

Açış konuşmasını yapan İl Müftüsü Bayram Danacı, "Bu merasime uzaktan ve yakından gelen herkese, bu evlatlarımızı yetiştiren anne ve babalara, yakınlarına ve bu kursa destek verenlere teşekkür ediyorum." diyerek, hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Selamlama konuşmalarını, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Yaylalı, İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu yaptı.

Konuşmaların ardından 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih Çollak, Kadıköy Galip Paşa Camii İmam Hatibi Mehmet Pervane ve Ataşehir Aksekili Mehmet Uslu Camii İmam Hatibi Mahmut Sağır hocalarımız Kur’an-ı Kerim tilaveti icra ettiler. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından hıfzını tamamlayarak hafız olan 6 öğrencimiz, kısa surelerden okudular.

İcazet Merasimi Öğretim Üyesi Fatih Çollak hocamızın yapmış olduğu duanın ardından, öğrencilere icazet belgeleri ve hediye takdim edilerek sona erdi.

İcazet Merasimine, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen, 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih Çollak, İl Müftüsü Bayram Danacı, İl Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, Din Görevlileri ve Vatandaşlar katıldı.