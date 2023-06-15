Bayburt Belediyesi Yöresel Ürünler ve Turşu Üretim Fabrikası ile Et İşleme Entegre Tesisi’nin ardından istihdam odaklı bir diğer proje olan Yöresel Marmelat ve Reçel Üretim Tesisi için Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile sözleşme imzaladı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Murat Buğan, Bayburt Belediyesi ve KUDAKA teknik ekiplerinin katılımıyla imzaların atıldığı proje kapsamında, Bayburt Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Yöresel Marmelat ve Reçel Üretim Tesisi’nde yörede yetişen Kaleardı eriği, kızılcık, alıç, kuşburnu gibi yabani meyveler işlenecek.

Bayburt’ta geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan yöresel reçel ve marmelatların hijyenik ortamda fabrikasyon üretimi yapılarak, tarımsal üretimde kooperatifleşmenin yaygınlaşmasına, markalaşmanın çoğalmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “İstihdama yönelik bir başka projemizi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yöresel Marmelat ve Reçel Üretim Tesisimizin maliyeti yaklaşık 5 Milyon TL ve proje kapsamında 8 personel istihdam edeceğiz.

400m² kapalı alana sahip tam teşekküllü reçel ve marmelat üretim tesisimizde günlük 500 kg ürün işlenerek; Bayburt Kaleardı eriği, kuşburnu ve diğer yabani meyvelerden reçel ve marmelat üretimi yapılacak.

Projeyle hem şehrimizdeki tarımsal üretim çeşitliliği artacak, hem de vatandaşımıza istihdam sağlamış olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi Bayburt için büyük hayallerimiz var ve bu hayallerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bayburt’umuza tekrar hayırlı olsun” İfadelerini kullandı.