Kurumlar arası futbol turnuvasında çeyrek final heyecanı devam ederken, Bayburt Belediyesi Futbol Takımı'nın anlamlı bir davranışı dikkat çekti. Turnuvanın ikinci çeyrek final maçında sahaya çıkan Bayburt Belediyesi personeli, Filistin’e destek amacıyla bir pankart açarak sosyal bir mesaj verdi.

Maç Öncesi Duygusal Anlar

Maçın başlamasından hemen önce, Bayburt Belediyesi personeli, “Soykırıma Hayır” ve “Filistin Özgür Olana Dek Vazgeçmeyeceğiz” yazılı pankartlarla sahaya çıktı. Pankartta ayrıca Filistin bayrağı ve Bayburt Belediyesi'nin logosu da yer aldı. Taraftarlar ve diğer takım oyuncuları bu anlamlı hareketi alkışlarla destekledi.

Sosyal Mesaj ve Dayanışma

Bayburt Belediyesi, bu pankartla Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve uluslararası arenada farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti. Bayburt Belediyesi Takımı oyuncuları, "Sporun birleştirici gücünü kullanarak, zulme ve haksızlığa karşı tepkimizi göstermeyi amaçladık. Filistin halkının yanındayız ve onların haklı mücadelesini destekliyoruz. Bu tür platformlarda sadece sportif başarıyı değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı da ön planda tutuyoruz," dedi.

Turnuva Ruhu ve Kardeşlik Mesajı

Turnuva, rekabetin yanı sıra kurumlar arası dostluk ve kardeşlik ruhunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Bayburt Belediyesi'nin bu jesti, sporun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda toplumsal mesajların da iletilebileceği güçlü bir platform olduğunu bir kez daha kanıtladı