Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Kulübü Samsun'da gerçekleşen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasından madalyalarla döndü.

Şampiyona sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Türkiye Bilek Güreşi Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi İsmet Çakal, Kulüp As Başkanı Zafer Saka, Kulüp Antrenörü Tuncay Başaran ve sporcular Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundular.

Ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Pekmezci şampiyon sporcuları başarılarının devamı temennisinde bulunarak altınla ödüllendirdi.

Sporcular ise Başkan Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Ziyarette yer alan sporcular ile elde ettikleri dereceler ise şöyle:

Büyükler kategorisinde 100 kiloda Tuncay Başaran Türkiye Şampiyonu, 85 kiloda Berkan Karakaşoğlu ile 75 kiloda Emirhan Yıldızoğlu Türkiye ikincisi, 60 kiloda Bedri Demirci Türkiye üçüncüsü, 18-23 Yaş Arası Süper Gençler Kategorisinde 80 kiloda İsmail Hakkı Saka ile Muhammed Emin Kaya Türkiye üçüncüsü, 90 + da Abdulkadir Mıcık Türkiye üçüncüsü, Masterlar kategorisinde ise Ünal Türker Türkiye Şampiyonu oldu.